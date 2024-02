Rússia afirma que neutralizou 19 drones ucranianos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/02/2024 - 6:11 Para compartilhar:

A Rússia afirmou nesta sexta-feira que neutralizou, durante a noite, 19 drones ucranianos em quatro regiões e no Mar Negro que tinham como o objetivo de destruir instalações de energia.

“Impedimos uma tentativa do regime de Kiev de cometer um ataque terrorista com 19 drones aéreos contra pontos do território russo”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

“Os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram drones nas regiões de Kursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) e sobre o Mar Negro (6)”, acrescenta a nota.

Em Orel (300 km ao sudoeste de Moscou), o ataque pretendia atingir instalações do setor de energia, mas não provocou vítimas, informou o governador da região, Andrei Klichkov, no Telegram.

Na região de Krasnodar (sul), um incêndio foi registrado na refinaria de petróleo de Ilski, segundo um comunicado dos serviços de emergência locais, que não vincularam o incidente ao ataque com drones.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022, o território russo é alvo frequente de ataques atribuídos a Kiev.

