Rússia afirma que derrubou drones perto de Moscou e na Crimeia

A Rússia afirmou nesta terça-feira (5) que derrubou vários drones ucranianos nas regiões de Moscou, Kaluga e Tver, assim como na península anexada de Crimeia.

“Durante a noite, as defesas aéreas da região de Kaluga e do distrito de Istrinski destruíram drones que tentavam atacar Moscou”, anunciou no Telegram o prefeito da capital russa, Serguei Sobianin.

O prefeito informou que danos foram registrados no distrito de Istrinsky, consequência da queda dos destroços.

Sobianin disse ainda que um terceiro aparelho que seguia para a capital foi destruído pela defesa antiaérea russa perto de Zavidovo, na região de Tver (noroeste), sem provocar vítimas ou danos.

O ministério russo da Defesa confirmou os ataques e os atribuiu a Kiev, mas não informou se os alvos dos drones eram Moscou.

Outro drone foi derrubado durante a manhã na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, anunciou o ministério em outro comunicado, no qual denuncia uma “tentativa do regime de Kiev de cometer um ato terrorista”.

A Ucrânia intensificou os ataques com drones nas últimas semanas em território russo, como parte de sua contraofensiva iniciada em junho: Moscou, sua região e a península da Crimeia são alvos frequentes.

Na segunda-feira, a Rússia afirmou que derrubou um drone ucraniano nas costa da Crimeia e um segundo aparelho na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia.

Na sexta-feira (1), o governo russo anunciou que impediu um ataque noturno com drones na região da capital, uma ação que não provocou vítimas ou danos.

