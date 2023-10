Rússia afirma que derrubou 31 drones ucranianos no oeste do país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 5:57 Compartilhe

As força militares russas derrubaram 31 drones ucranianos no oeste do país e impediram uma tentativa de desembarque das tropas de Kiev na península anexada da Crimeia, afirmou nesta quarta-feira (4) o ministério da Defesa da Rússia.

“Os sistemas de defesa aérea nas regiões de Belgorod, Briansk e Kursk (fronteiriças com a Ucrânia) interceptaram e destruíram 31 drones ucranianos”, afirmou o ministério no Telegram.

Em outro comunicado, o ministério informa que “um dispositivo das forças aeroespaciais russas impediu uma tentativa de invasão no território da Crimeia por parte de um grupo de desembarque das Forças Armadas da Ucrânia”.

A nota indica que os soldados estavam em uma “lancha rápida militar e três motos aquáticas” e seguiam para o cabo Tarjankut, ao noroeste da península anexada por Moscou em 2014.

