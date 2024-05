Rússia afirma que conquistou outra localidade no leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 10:12 Para compartilhar:

A Rússia anunciou neste sábado (25) que o Exército do país tomou o controle de outra localidade no leste da Ucrânia, no mais recente de uma série de pequenos avanços territoriais neste país.

O Ministério da Defesa russo anunciou que suas tropas “tomaram o controlo de Arkhengelske”, na região de Donetsk.

A pequena localidade fica próxima da cidade de Ocheretyne, que a Rússia anunciou ter capturado no início deste mês.

A polícia ucraniana anunciou que três pessoas morreram e duas ficaram feridas nos bombardeios russos contra Donetsk, que foi alvo de mais de 1.800 projéteis em 24 horas.

Em 10 de maio, a Rússia iniciou uma ofensiva na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, que, segundo Kiev, pretende forçar o país a desviar tropas da frente de Donetsk.

O Exército ucraniano afirmou na sexta-feira que seus soldados “interromperam” o avanço da Rússia na região de Kharkiv e iniciaram uma contraofensiva, mas que Moscou intensificou a ofensiva em outros pontos da frente de batalha.

