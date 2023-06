Rússia afirma que capturou tanques Leopard e veículos Bradley na Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/06/2023 - 6:23 Compartilhe

A Rússia afirmou nesta terça-feira (13) que capturou tanques alemães Leopard e veículos de combate de infantaria americanos Bradley na Ucrânia, ao mesmo tempo que divulgou imagens de soldados russos inspecionando os aparelhos fornecidos por países ocidentais a Kiev.

“Tanques Leopard e veículos de combate de infantaria Bradley. Estes são os nossos troféus. Equipamentos das Forças Armadas ucranianas na região de Zaporizhzhia”, afirmou o ministério russo da Defesa em um comunicado.

A nota acrescenta que os aparelhos de fabricação ocidental foram capturados por soldados russos durante uma batalha.

“Alguns veículos estão com os motores ligados, o que indica que a batalha teve curta duração e que as tripulações ucranianas fugiram”, afirmou o ministério russo.

Esta é a primeira vez que a Rússia anuncia a captura de tanques Leopard desde que vários países ocidentais enviaram os veículos à Ucrânia.

Kiev pediu aos aliados ocidentais o envio de uma ampla gama de equipamentos militares modernos para ajudar as forças ucranianas a reconquistar grandes faixas de seu território que foram tomadas pelas tropas russas.

O anúncio russo acontece em um momento de combates violentos, em particular no sul da Ucrânia, onde as forças de Kiev iniciaram uma ofensiva contra as primeiras posições ocupadas pelas tropas de Moscou.

