Rússia afirma que avião do Azerbaijão tentou pousar durante ataque de drones ucranianos

O responsável pela aviação civil da Rússia afirmou nesta sexta-feira que o avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão tentou pousar em Grozny, capital da Chechênia, durante um ataque de drones ucranianos.

O avião Embraer 190, com 67 pessoas a bordo, viajava na quarta-feira de Baku, capital do Azerbaijão, para Grozny, capital da Chechênia, no território russo.

A aeronave caiu em circunstâncias ainda pouco claras e sofreu um incêndio perto da localidade de Aktau, um porto do Mar Cáspio no oeste do Cazaquistão, muito longe do trajeto previsto. As autoridades do Cazaquistão anunciaram um balanço de 38 mortos.

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira que não se pronunciará sobre o avião até o fim da investigação, após os relatos de que a aeronave pode ter sido atingida por mísseis de defesa russos.

“Há uma investigação em curso e, até que as conclusões sejam conhecidas, consideramos que não temos o direito de fazer qualquer comentário e não o faremos”, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

No entanto, o presidente da agência de aviação civil russa Rosaviatsia, Dmitri Yadrov, afirmou no Telegram que a situação no aeroporto de Grozny na quarta-feira estava “muito difícil” devido aos ataques de “drones militares ucranianos”.

“Drones militares ucranianos lançaram ataques terroristas contra infraestruturas civis nas cidades de Grozny e Vladikavkaz”, disse Yadrov, referindo-se a outra cidade no Cáucaso russo.

A Azerbaijan Airlines anunciou nesta sexta-feira que suspenderá os voos para sete cidades russas após o acidente, com base nos “resultados preliminares da investigação”.

O deputado azerbaijano Rasim Musabekov declarou à AFP que “uma investigação está em curso para determinar se foi um disparo da defesa antiaérea russa ou outra causa”.

Musabekov destacou que “as fotos e os vídeos mostram a fuselagem do avião com buracos que normalmente são provocados por mísseis de defesa antiaérea”.

Uma fonte do governo dos Estados Unidos, que falou sob a condição de anonimato, afirmou na quinta-feira que há indícios de que um sistema russo de defesa antiaérea atingiu o avião.

A fonte acrescentou que, se os indícios forem confirmados, ficaria evidente o que os Estados Unidos classificam como a “temeridade” da Rússia na ofensiva na Ucrânia.

Parte da imprensa local, que cita fontes do governo do Azerbaijão, relatou a hipótese de uma derrubada.

Nenhum dos países envolvidos se pronunciou publicamente sobre a hipótese de que o avião teria sido atingido quando se aproximava do aeroporto de destino, na Rússia, e que conseguiu se afastar e caiu no Cazaquistão.

bur/an/avl/jc/dd