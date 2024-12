Rússia adverte EUA contra possíveis testes nucleares durante governo Trump

MOSCOU (Reuters) – O homem de confiança da Rússia para o controle de armas advertiu o novo governo de Donald Trump na sexta-feira contra a retomada dos testes nucleares, dizendo que Moscou manteria suas próprias opções em aberto em meio ao que ele disse ser a postura “extremamente hostil” de Washington.

A retomada dos testes pelas duas maiores potências nucleares do mundo daria início a uma nova e precária era, quase 80 anos depois que os Estados Unidos testaram a primeira bomba nuclear em Alamogordo, Novo México, em julho de 1945.

Rússia, Estados Unidos e China estão realizando grandes modernizações em seus arsenais nucleares, no momento em que os tratados de controle de armas da era da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos se desfazem.

Em um sinal explícito para Washington, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, que supervisiona o controle de armas, disse que Trump havia assumido uma posição radical sobre o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) durante seu primeiro mandato.

“A situação internacional é extremamente difícil no momento, a política norte-americana em seus vários aspectos é extremamente hostil para nós hoje”, disse Ryabkov em uma entrevista ao jornal russo Kommersant.

“Portanto, as opções para agirmos no interesse de garantir a segurança e as possíveis medidas e ações que temos para fazer isso – e para enviar sinais politicamente apropriados… não exclui nada.”

Durante o primeiro mandato de Trump como presidente, de 2017 a 2021, seu governo discutiu se realizaria ou não o primeiro teste nuclear dos EUA desde 1992, informou o Washington Post em 2020.

Em 2023, o presidente Vladimir Putin revogou formalmente a ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) pela Rússia, alinhando seu país com os Estados Unidos.

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares foi assinado pela Rússia em 1996 e ratificado em 2000. Os Estados Unidos assinaram o tratado em 1996, mas não o ratificaram.