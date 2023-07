Rússia acusa Ucrânia por ataque em ponte da Crimeia que matou duas pessoas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 6:09 Compartilhe

A Rússia acusou nesta segunda-feira (17) a Ucrânia de executar o ataque contra uma ponte que liga seu território à península anexada da Crimeia, uma ação que matou dois civis.

“O ataque de hoje contra a ponte da Crimeia foi executado pelo regime de Kiev”, afirmou a porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

“Dois civis morreram,: um homem e uma mulher, que estavam em um automóvel na ponte. A filha do casal ficou ferida”, afirmou o Comitê de Investigação da Rússia.

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) declarou à AFP que as forças do país estão por trás do ataque executado com “drones navais”.

“O ataque na ponte da Crimeia é uma operação especial do SBU e da Marinha”, disse a fonte à AFP, especificando que “a ponte foi atacada com drones navais”.

“Era difícil chegar à ponte, mas finalmente foi possível”, acrescentou a fonte.

A ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia, península ucraniana que Moscou anexou em 2014, é crucial para o transporte de suprimentos para os soldados russos na Ucrânia.

Em outubro de 2022 a ponte foi atingida por um caminhão-bomba, um atentado que Moscou atribuiu à Ucrânia. Kiev negou estar por trás do ataque.

“Qualquer estrutura ilegal utilizada para entregar instrumentos russos de assassinato em massa é necessariamente efêmera”, comentou no Twitter o conselheiro da presidência ucraniana, Mijhailo Podolyak, em uma aparente referência ao ataque contra a ponte.

