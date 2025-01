Rússia acusa Ucrânia de atacar gasoduto Turkstream

MOSCOU, 13 JAN (ANSA) – A Rússia acusou a Ucrânia nesta segunda-feira (13) de ter atacado com drones um posto de distribuição de gás do gasoduto Turkstream, única rota disponível para Moscou fornecer a commodity à Europa.

De acordo com comunicado emitido pelo Ministério da Defesa do país, Kiev não teve sucesso na ofensiva, e a atividade prossegue regularmente.

“Em 11 de janeiro, o regime de Kiev, para interromper o fornecimento de gás aos países europeus, tentou atacar com nove drones aéreos a infraestrutura da estação Russkaya, no vilarejo de Gaikodzor, região de Krasnodar, que fornece gás através do gasoduto Turkstream”, diz a nota, que acrescentou que todos os drones foram abatidos, sem deixar mortos ou feridos.

O gasoduto tem sido usado como alternativa para exportações da commodity depois que Kiev não renovou, em 1º de janeiro, o acordo que permitia a Moscou enviar gás à Europa pelo território ucraniano.

O Turkstream parte da região russa de Krasnodar e atravessa o Mar Negro até chegar à Turquia, onde se une à rede de gasodutos balcânicos que fornece gás a diversos países europeus. (ANSA).