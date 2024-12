Rússia acusa Ucrânia de atacar aeroporto com mísseis dos EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 15:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 11 DEZ (ANSA) – O Ministério da Defesa da Rússia acusou nesta quarta-feira (11) as forças ucranianas de lançarem seis mísseis Atacms de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos em direção a um aeroporto militar em Taganrog, na região russa de Rostov.

No total, dois mísseis foram abatidos e quatro foram desviados pelas Forças de Defesa Eletrônica. “Foram usados seis mísseis balísticos Atacms fabricados nos EUA. Dois dos mísseis foram abatidos pelo sistema de defesa aérea Pantsir, enquanto os outros foram desviados com equipamentos de guerra eletrônica”, informou a nota.

As autoridades russas contaram ainda que, “após a queda de fragmentos dos mísseis” interceptados, não “houve pessoal ferido”. No entanto, alguns veículos e edifícios foram levemente danificados na área.

“Dois edifícios no território do aeródromo e três veículos militares, bem como veículos civis no estacionamento adjacente, sofreram pequenos danos”, concluiu o Ministério.

Por fim, o governo russo afirmou que o novo ataque ucraniano com mísseis Atacms “não ficará sem resposta e serão adotadas as medidas apropriadas”.

A Ucrânia lançou os Atacms contra a Rússia pela primeira vez em novembro passado, após a decisão do presidente americano, Joe Biden, de aprovar o uso de mísseis de longo alcance para atingir alvos dentro do território russo.

Em resposta, o governo de Vladimir Putin usou um míssil hipersônico experimental contra a Ucrânia poucos dias depois.

(ANSA).