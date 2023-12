Rússia acusa Ocidente de ‘inflamar’ crise na Sérvia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 DEZ (ANSA) – O governo da Rússia acusou o Ocidente de fomentar desordens na Sérvia, onde manifestantes de oposição tentaram invadir a sede da prefeitura da capital Belgrado para protestar contra supostas fraudes nas eleições parlamentares e municipais de 17 de dezembro, vencidas pelo partido do presidente populista de direita Aleksandar Vucic.

Em pronunciamento nesta segunda-feira (25), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou, Maria Zakharova, afirmou que as supostas tentativas ocidentais de acirrar a crise no país balcânico são “evidentes”. “Estão tentando inflamar a situação utilizando as técnicas de Maidan”, ressaltou, em referência às manifestações pró-Europa que culminaram na destituição do então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, em 2014.

A coalizão de oposição “Sérvia contra a Violência” vem organizando protestos diários desde as eleições de 17 de dezembro, que reforçaram o domínio parlamentar do Partido Progressista Sérvio (SNS), de Vucic, homem forte da política nacional há uma década.

A oposição, no entanto, denuncia fraudes na disputa pela prefeitura de Belgrado, incluindo a suposta emissão de milhares de documentos de identificação para pessoas que não moram na capital e o transporte de falsos eleitores a partir da República Srpska, área de maioria sérvia da Bósnia-Herzegovina.

No último domingo (24), manifestantes tentaram invadir a sede do governo municipal de Belgrado e entraram em confronto com as forças de segurança. Pelo menos 35 pessoas foram presas, e oito agentes ficaram feridos. O atual prefeito da capital, Aleksandar Sapic, aliado de Vucic, também comparou o episódio com a revolta da Praça Maidan em Kiev.

Já o presidente se reuniu com o embaixador russo na Sérvia, Aleksandr Botsan-Kharchenko, na manhã desta segunda-feira e o informou sobre os episódios do fim de semana. (ANSA).

