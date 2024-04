Rússia acusa Israel na ONU de ‘atiçar’ conflito regional com ataques na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/04/2024 - 17:19 Para compartilhar:

A Rússia acusou Israel, nesta terça-feira (2), de “atiçar” o conflito no Oriente Médio e o criticou pelo ataque “inaceitável” ao consulado do Irã na Síria, no qual morreram ao menos 13 pessoas, declarou o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia.

Ao protestar perante o Conselho de Segurança da ONU contra a “violação flagrante” da soberania da Síria, o diplomata russo afirmou que seu país considera que “estas ações de agressão são pensadas para atiçar o conflito. São absolutamente inaceitáveis e devem cessar”.

