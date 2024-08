Rússia abre investigação contra dois jornalistas italianos após reportagem em Kursk

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Os serviços de segurança russos (FSB) abriram neste sábado (17) uma investigação contra dois jornalistas do canal italiano RAI que realizaram uma reportagem no oblast (província) de Kursk, após atravessarem “ilegalmente” a fronteira a partir da Ucrânia, informaram as agências de notícias russas.

O FSB “abriu uma investigação criminal” contra os jornalistas italianos Simone Traini e Stefania Battistini por “cruzamento ilegal da fronteira”, indicaram os serviços russos em um comunicado citado pelas agências russas.

A embaixadora da Itália na Rússia, Cecilia Piccioni, foi convocada pela diplomacia russa em Moscou na sexta-feira para falar sobre o assunto.

Após sua convocação, um porta-voz da diplomacia italiana afirmou que a embaixadora defendeu perante as autoridades russas o trabalho “independente” dos jornalistas na província russa de Kursk, onde o Exército ucraniano realiza uma incursão há quase duas semanas.

“A embaixadora [italiana] recebeu um enérgico protesto devido às ações de uma equipe de filmagem da radiotelevisão pública RAI, que entrou ilegalmente na Rússia para cobrir o ataque terrorista criminoso de soldados ucranianos contra a província de Kursk”, denunciou a diplomacia russa em um comunicado.

A reportagem, transmitida nesta semana, foi realizada pelos dois jornalistas italianos junto ao Exército ucraniano na cidade russa de Sudzha, localizada a cerca de 10 quilômetros da fronteira ucraniana.

Sudzha abriga um importante centro de distribuição da gigante russa Gazprom que permite continuar fornecendo gás para a Europa através da Ucrânia.

Os dois repórteres italianos, que não se encontram na Rússia, podem ser condenados a até cinco anos de prisão, de acordo com o código penal.

As forças ucranianas atacaram o oblast de Kursk no dia 6 de agosto, capturando, segundo Kiev, 82 localidades e 1.150 quilômetros quadrados em uma ofensiva sem precedentes que surpreendeu o Exército russo.

