Russell festeja ‘pole incrível’ e admite surpresa com bom ritmo da Mercedes em Las Vegas

A Mercedes continua dominando as ruas de Las Vegas. Após liderar os três primeiros treinos, conseguiu cravar a pole, na madrugada deste sábado, com George Russell. O piloto britânico vai largar à frente do pelotão pela terceira vez na temporada de altos e baixos da escuderia alemã.

“É incrível estar na pole mais uma vez. Estamos rápidos o fim de semana todo. Eu sabia que, chegando na última volta do Q3, seria essa que contaria, não importa o que havia acontecido antes. Cometi um erro na minha primeira tentativa. Tivemos de trocar minha asa dianteira. Houve um momento em que pensei que não conseguiria ir até o fim”, afirmou Russell, que mostrou confiança no carro ao ser o último piloto a ir para a pista no Q3.

“Às vezes temos de colocar as coisas na mesa. Estava confiante em mim mesmo e sabia que se fizesse uma volta limpa, estaria na primeira fila. Conseguir a pole é incrível, mas, no fim das contas, tivemos algumas boas classificações e precisamos convertê-las em poles”, completou.

Russell, no entanto, admitiu surpresa com o domínio da Mercedes em Las Vegas. “Temos de mergulhar fundo nos dados para entender por que estamos sendo tão rápidos neste fim de semana, porque foi uma surpresa real”, finalizou.

Diferente de Russell, Lewis Hamilton não teve um bom desempenho no treino classificatório e sairá apenas do décimo lugar. Carlos Sainz, da Ferrari, será o segundo, à frente de Pierre Gasly, da Alpine. Max Verstappen sairá na quinta posição, atrás também de Charles Leclerc, da Ferrari.

Os pilotos voltam às pistas na madrugada deste domingo, às 3h, pelo horário de Brasília, para a corrida principal do Grande Prêmio de Las Vegas.