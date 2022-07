Russell conquista primeira pole da carreira e domina redes sociais Piloto inglês larga na primeira posição no GP da Hungria neste domingo seguido de Sainz e Leclerc







George Russell surpreendeu na classificação para o Grande Prêmio da Hungria neste sábado e conquistou a primeira pole de sua carreira. O feito fez com que o piloto da Mercedes dominasse as redes sociais, se tornando o assunto mais comentado do Twitter no Brasil na manhã e seguindo entre o top 10 até a tarde.

+ Flamengo anuncia volante, Felipe Alves acerta com gigante brasileiro… O Dia do Mercado!



A posição inédita de Russell foi motivo de comemoração dos torcedores da Mercedes e do piloto inglês no Brasil, que ficaram eufóricos com a pole, compartilhando memes além das celebrações.

– Que satisfação essa pole do Russell, até agora estou sorrindo – escreveu um fã da Mercedes em seu Twitter.

+ Russell comemora primeira pole: ‘Dia muito especial’

Que satisfação essa pole do Russell, até agora tô sorrindo kkkkk — Jahmilton DEU GREEN (@Jahmilton44) July 30, 2022

IMPECÁVEL a temporada do George Russell até aqui

Cometeu pouquíssimos erros, muito consistente e habilidoso

Ele realmente é tudo o que prometia e tinha potencial para ser — Turma Do Padoque (@TurmadoPadoque) July 30, 2022

george russell o maior feito do dia é seu, e não é a pole e sim ter feito toto wolff chorar https://t.co/swgFW4JSAB — mari ama muito o maior da inglaterra!!❤️ (@marii_milk) July 30, 2022

se eu pudesse eu dava um beijo nessa sua boca george russell!!! pic.twitter.com/fumi82G3kq — paula | GEORGE POLE (@hamilt44) July 30, 2022

O Russell é o sucessor do Hamilton na Mercedes e F1. A Inglaterra pode ficar tranquila que eles têm mais um piloto para ser campeão. — Matheus Esteves (@Estevex96) July 30, 2022

O inglês de 24 anos conquistou a primeira colocação batendo Sainz e Leclerc, da Ferrari, que largam no segundo e terceiro lugar respectivamente. Seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton abre a quarta fila enquanto Max Verstappen sai da décima posição.

A largada do GP da Hungria acontece neste domingo, às 10h, e terá transmissão na TV aberta pela Band.

E MAIS: