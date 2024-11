Russell comemora ‘fim de semana dos sonhos’ ao vencer o GP de Las Vegas de F-1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 11:23 Para compartilhar:

Max Verstappen roubou a cena com o tetracampeonato mundial de Fórmula 1 conquistado na madrugada deste domingo com um quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas. Mas, na Mercedes, a comemoração foi pela vitória de George Russell. A escuderia alemã dominou os treinos e confirmou a superioridade na corrida com uma dobradinha. Lewis Hamilton ficou em segundo.

“Estava planejando voar em algumas horas, mas definitivamente não vou embarcar nesse voo! Vou aproveitar esta noite com toda a minha equipe. Foi um fim de semana dos sonhos. Não sei como fui tão rápido, mas apenas quero aproveitar a viagem agora”, disse Russell, que não conteve a alegria pela vitória.

“Vegas é um lugar louco. Não consigo nem descrever este lugar. Para conseguir a pole, a vitória e a dobradinha com Lewis, também, não poderíamos ter escolhido um lugar melhor para isso acontecer”, completou.

Não foi só Russell que se espantou com o bom ritmo da Mercedes em Vegas. Hamilton também se surpreendeu e afirmou que teria vencido a corrida se não tivesse falhado no treino classificatório. Ele também parabenizou Verstappen pelo tetracampeonato.

“Parabéns ao Max por vencer o campeonato com duas corridas pela frente. Se eu tivesse feito meu trabalho ontem, seria moleza hoje. Mas tudo bem, me diverti ao largar de trás. A equipe fez um trabalho fantástico, não sabemos o motivo de sermos tão rápidos neste fim de semana, mas é o melhor que esse carro já esteve”, ressaltou.

O heptacampeão ainda projetou as duas últimas corridas do calendário da F-1, a próxima no Catar, entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro.

“Se o carro estiver assim nas próximas corridas, acho que estaremos em uma boa posição para desafiar os caras à frente. O campeonato já acabou. Agora, é atacar com tudo para conseguir as melhores posições possíveis”, concluiu