Russell celebra P2 da Mercedes em Cingapura: “Podemos colocar a Ferrari em uma posição difícil”

A segunda posição de George Russell no grid de largada do Grande Prêmio de Cingapura, neste domingo, animou a Mercedes. A equipe inglesa destacou-se na estratégia adotada para o treino classificatório e ficou entre as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton larga em quinto.

“A pista está diferente este ano. A degradação dos pneus na sexta-feira parecia bem ruim, então acho que será muito equilibrado entre uma e duas paradas. Com nossos pneus médios, podemos colocar a Ferrari em uma posição difícil e tentar forçá-los a cometer um erro e obter a vantagem, então é isso que estamos procurando”, disse Russell, já pensando na corrida de domingo – a largada está marcada para as 9 horas.

O piloto inglês também falou sobre as condições climáticas do Circuito de Marina Bay: quente e úmido. “Foi definitivamente uma sessão desafiadora. Quando você está dentro daquele carro é como se estivesse em uma sauna, suando muito, mas você precisa manter a compostura, se manter calmo. Estou muito feliz com este fim de semana como um todo, me senti muito confiante no carro e a equipe fez um ótimo trabalho com a estratégia”, completou o piloto.

Sem conseguir repetir a performance do companheiro, Lewis Hamilton lamentou a quinta posição no treino classificatório: “Claro, eu esperava conseguir mais, mas não estava destinado a ser hoje. Obviamente, o carro tem ritmo, simplesmente não consegui extrair isso hoje, tive dificuldades com o equilíbrio”, disse o heptacampeão.

“Os caras à minha frente estão mais rápidos, então não sei o que é possível, apenas ver se podemos ter um dia melhor de alguma forma”, afirmou Hamilton.

