Russa de 17 anos destrona Swiatek e é finalista de Indian Wells

A russa Mirra Andreeva, nova sensação do tênis feminino de 17 anos, derrotou nesta sexta-feira (14) a polonesa Iga Swiatek e avançou, pela primeira vez, à final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Andreeva, número 11 do ranking mundial, superou Swiatek, atual campeã do torneio e número dois do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 1-6 e 6-3, em duelo marcado pelos fortes ventos do deserto californiano.

A jovem russa disputará no domingo seu segundo troféu de um torneio WTA 1000, a segunda maior categoria do tênis feminino depois dos Grand Slams.

No mês passado, Andreeva tornou-se a campeã mais jovem da história de um WTA 1000 com seu título em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde também eliminou Swiatek.

Desta vez, a russa acabou com a hegemonia da polonesa em Indian Wells, onde somava 20 vitórias em 21 partidas e conquistou os títulos de 2022 e 2024.

A número dois do mundo, que aspirava ser a primeira tricampeã da história do torneio, teve uma ótima reação após perder o primeiro set, mas Andreeva demonstrou todo o seu caráter para vencer o último e decisivo set.

“Depois que ela me matou no segundo set, pensei: ‘Tenho que lutar'”, explicou Andreeva após a partida. “Ela estava jogando de forma incrível, mas resisti e lutei por cada ponto e, ao final, não foi tão ruim.”

A segunda semifinal feminina de Indian Wells está sendo disputada neste momento entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, e a americana Madison Keys, campeã do último Aberto da Austrália.

