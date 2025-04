Rune vence Alcaraz e conquista ATP 500 de Barcelona

O dinamarquês Holger Rune, décimo terceiro colocado no ranking masculino, venceu o torneio ATP 500 de Barcelona neste domingo (20) ao derrotar por 7-6 (8/6) e 6-2 o número 2 do mundo e ídolo local Carlos Alcaraz, que jogou com problemas físicos na perna direita.

Rune retornará ao top 10 do mundo no ranking divulgado na segunda-feira, com a conquista de seu quinto título na carreira e o terceiro no saibro, após os triunfos em Munique em 2022 e 2023.

Além disso, encerra uma incômoda sequência de treze derrotas consecutivas para tenistas do Top 5.

Alcaraz tem assim a frustração de não vencer este ano o ‘torneo del Conde de Godó’, onde foi campeão em duas ocasiões (2022 e 2023) em que havia participado. Em 2024 ele ficou de fora devido a uma lesão.

O murciano de 21 anos teve problemas na perna direita em vários momentos da partida deste domingo e solicitou atendimento no início do segundo set, mas conseguiu continuar.

No entanto, esse contratempo pareceu freá-lo e impedi-lo de desempenhar seu jogo habitual contra seu amigo Rune, que também tem 21 anos.

Alcaraz chegou à final como favorito, não tendo perdido nenhum set esta semana na capital catalã e uma semana depois de vencer o Masters 1000 de Monte Carlo.

Agora, seu problema físico coloca em dúvida o restante da temporada no saibro, começando com o próximo Masters 1000 de Madri, que começa já na semana que vem.

