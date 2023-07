Rune elimina Dimitrov e avança às quartas de final em Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 17:15 Compartilhe

O número 6 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, se classificou para as quartas de final do torneio de Wimbledon nesta segunda-feira (10) ao vencer o búlgaro Grigor Dimitrov de virada por 3 sets a 1, parciais de 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) e 6-3.

Depois de chegar duas vezes às quartas de final de Roland Garros, Rune confirmou sua evolução na grama, algo que já havia sido observado no torneio de Queen’s, onde havia vencido suas três primeiras partidas na superfície em sua carreira para chegar à semifinal.

“Foi uma partida louca, ele me levou ao meu limite”, admitiu o dinamarquês após a vitória desta segunda-feira.

Diante do poderio de Dimitrov (21º), seu adversário mais forte na grama até o momento no torneio, desde que havia chegado às semifinais em Wimbledon em 2014, Rune penou no início, perdendo o primeiro set por 6-3 e tendo seu saque quebrado no segundo, o que o deixou em uma desvantagem de 3-1.

Mas com a variedade de golpes, excelentes passadas e sem ter medo de subir à rede – 23 pontos conquistados em 33 subidas -, aos poucos o dinamarquês foi encontrando as soluções para superar Dimitrov, 12 anos mais velho.

Impondo seu saque a partir daí, ele conseguiu empatar em 4-4 e vencer o segundo e o terceiro sets no tie-break.

Na quarta parcial Rune se mostrou oportunista ao quebrar o saque do adversário na primeira oportunidade e abrir 3-2. O jovem dinamarquês venceu a partida em seu primeiro match point com um backhand na paralela, longe do alcance de Dimitrov.

hap/cpb/aam/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias