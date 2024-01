Rune e Dimitrov avançam à final do ATP 250 de Brisbane

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/01/2024 - 10:44 Para compartilhar:

O dinamarquês Holger Rune, número 8 do mundo, vai enfrentar no domingo o búlgaro Grigor Dimitrov (14º) na decisão do ATP 250 de Brisbane, uma final entre os dois cabeças de chave do torneio.

Nas semifinais deste sábado (6), Rune, de 20 anos, se classificou primeiro ao derrotar o russo Roman Safiullin (39º) com parciais de 6-4 e 7-6 (7/0).

Depois, Dimitrov (32 anos) bateu com parciais de 6-3 e 7-5 o australiano Jordan Thompson (55º), carrasco do espanhol Rafael Nadal nas quartas de final.

O búlgaro continua a boa fase da reta final de 2023, quando avançou à semifinal do Masters 1000 de Xangai e à final no de Paris.

– Resultados deste sábado do ATP 250 de Brisbane:

. Simples masculino – Semifinais:

Holger Rune (DIN) x Roman Safiullin (RUS) 6-4, 7-6 (7/0)

Grigor Dimitrov (BUL) x Jordan Thompson (AUS) 6-3, 7-5

