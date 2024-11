Rumores sobre suposto noivado de Leonardo DiCaprio agitam as redes sociais; entenda o motivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/11/2024 - 14:37 Para compartilhar:

Fãs do casal Leonardo DiCaprio, 50 anos, e Vittoria Ceretti, 26, ficaram eufóricos com o possível noivado do ator e a modelo, que estão juntos desde agosto do ano passado. O que chama atenção não é o tempo de relacionamento, mas uma característica muito peculiar do astro hollywoodiano.

DiCaprio é constantemente citado como “o maior solteirão de Hollywood” e é alvo de piadas por ter a “idade de corte” de suas namoradas, que é de 25 anos. O histórico de relacionamentos do ator é de terminar os romances após a parceira superar essa idade.

A modelo italiana Ceretti começou a namorar o ator quando tinha acabado de completar 25 anos.

Os boatos de que os dois estariam noivos começaram a circular após notícias publicadas pelo jornal britânico Daily Mail, pelo blog de fofoca DeuxMoi e pelo site TMZ. No entanto, os famosos seguem sem se manifestar sobre o assunto até agora.

Os veículos fizeram referências a flagrantes recentes de Ceretti usando um imenso anel de diamante, em forma de coração, em sua mão esquerda.

A partir daí, os comentários entre os fãs e as brincadeiras na web vêm correndo soltos.

“Ele está realmente se comprometendo com alguém com mais de 25 anos?!”, ironizou um usuário no X. “Ele completou 50 anos e concluiu que é hora de criar raízes…”, brincou mais um. “Eu temo que eles acabem se divorciando antes dela completar 30 anos…”, ironizou outro usuário do microblog.

