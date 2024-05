Rumo tem lucro líquido de R$ 368 milhões no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 19:04 Para compartilhar:

A Rumo registrou lucro líquido de R$ 368 milhões no primeiro trimestre de 2024, ampliando a cifra de R$ 71 milhões reportada em igual período do ano passado. A companhia atribui o resultado aos maiores volumes e margens em todas as operações.

O Ebitda da companhia atingiu R$ 1,689 bilhão entre janeiro e março, 43% acima do número de um ano antes. A margem Ebitda ficou em 53,7% ante 49,5% um ano antes.

Já a receita operacional líquida cresceu 32% ano contra ano, atingindo R$ 3,146 bilhões. Houve avanço em todas as operações, com aumento de 33% na Operação Norte, 25% na Operação Sul e 35% na Operação de Contêineres. O desempenho foi impulsionado pelos maiores volumes e tarifas em comparação ao primeiro trimestre de 2023, segundo o release de resultados.

O custo variável subiu 10%, devido ao maior volume transportado, apesar da queda de 12% no preço do combustível. Os custos fixos e despesas gerais e administrativas cresceram R$ 124 milhões, “refletindo a escolha da companhia em reforçar estruturas e processos, visando sustentar sua estratégia de crescimento de capacidade, ganho de eficiência e gerenciamento de riscos”.

A alavancagem financeira, medida por dívida abrangente líquida/Ebitda dos último 12 meses (LTM), fechou o primeiro trimestre de 2024 em 1,7x. No último trimestre do ano passado, a taxa era de 1,8x.