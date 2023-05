Rumo reverte prejuízo com lucro dentro do esperado no 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 18:55 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A transportadora logística Rumo teve lucro líquido de 71 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo resultado negativo de 68 milhões de reais sofrido um ano antes, apesar de queda no volume transportado no período, segundo balanço publicado nesta quinta-feira.

A companhia, maior operadora ferroviária do país, apurou um crescimento de 17,8% na geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a 1,18 bilhão de reais.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de cerca de 66 milhões de reais e Ebitda de 1,17 bilhão de reais, segundo dados da Refinitiv.

O resultado foi impulsionado por aumento de tarifas, com o volume transportado caindo 10,9%, mas a receita operacional líquida avançando 8,1%, a 2,38 bilhões de reais, de acordo com o balanço.

A Rumo afirmou que a queda no volume transportado ocorreu diante de eventos “atípicos” que incluíram aumento de ataques a composições na região da Baixada Santista, atraso na colheita de soja ocorrido pelas fortes chuvas no início do ano e problemas com interdição de via por uma semana no interior de São Paulo, também causados pelas chuvas.

A empresa citou dados que apontam para uma perspectiva de crescimento de exportações de grãos nos próximos trimestres.

“Os Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná devem apresentar crescimento de 59% na produção (de soja), já a exportação deverá mais do que dobrar, com aproximadamente 10 milhões de toneladas adicionais”, afirmou a Rumo no balanço.

Enquanto isso, em Mato Grosso e Goiás, onde a colheita de soja já foi concluída, “a produção foi de 45 e 18 milhões de toneladas, das quais estima-se que 28 e 10 milhões de toneladas serão exportadas”.

Já em milho, a Rumo afirmou que a safra 22/23 também deve ser recorde, atingindo 126 milhões de toneladas, com exportações de cerca de 49 milhões de toneladas, um crescimento de 7% e 10% em relação à safra anterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias