Rumo: lucro líquido sobe 56% no 3º trimestre, para R$ 483 mi

O lucro líquido da Rumo subiu 56% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, para R$ 483 milhões. A companhia de logística, que faz parte do Grupo Cosan, atribui o resultado à melhora nos volumes e margens.

O Ebitda da companhia somou R$ 1,815 bilhão entre julho e setembro, 27% acima do valor reportado um ano antes. Em bases comparáveis, em função da venda dos terminais T16 e T19 realizada no quarto trimestre de 2022, o crescimento foi de 31%. A margem Ebitda, por sua vez, ficou em 57,2%, aumento de 8,7 pontos porcentuais na mesma base comparativa.

Já a receita líquida atingiu R$ 3,175 bilhões no terceiro trimestre de 2023, 7,6% maior do que no mesmo período do ano passado, impulsionada pelos maiores volumes e tarifas. O crescimento ocorreu em todas as operações, sendo 6% na Operação Norte, 11% na Operação Sul e 20% na Operação de Contêineres.

O endividamento abrangente líquido da Rumo foi reduzido em 2% quando comparado ao trimestre anterior, atingindo R$ 9,4 bilhões, devido à geração de caixa no período. Com isso, a companhia fechou o mês de setembro com uma alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda, de 1,8 vez ante 2 vezes ao final de junho.

Enquanto isso, o custo variável da empresa caiu 28%, impactado principalmente pela redução de 39% no preço do combustível. Os custos fixos e despesas gerais e administrativas foram afetados em aproximadamente R$ 40 milhões por gastos de remediação dos incidentes de segurança pública, recolha e destinação de resíduos de produtos e limpeza de lastro, além de outras manutenções realizadas na via permanente.

Investimentos

O investimento total da Rumo atingiu R$ 895 milhões no trimestre, crescimento de 48%. O capex recorrente foi de R$ 346 milhões, 17% acima do terceiro trimestre de 2022, e em linha com o planejamento da companhia para o ano.

O capex de expansão, desconsiderado a expansão da Rumo no Mato Grosso, alcançou R$ 482 milhões, alta de 55%, “refletindo principalmente a continuidade do planejamento estratégico da companhia, com priorização de obras dos cadernos de obrigações das malhas Paulista e Central e aumento de capacidade”, segundo o release de resultados.

Os investimentos realizados no projeto Extensão da Rumo no MT, que está em sua primeira fase, conectando o terminal de Rondonópolis ao futuro terminal de Campo Verde, alcançaram R$ 68 milhões no trimestre.

