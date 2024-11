Rumo: lucro líquido ajustado soma R$ 794 mi no 3º trimestre, alta anual de 64,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 18:38 Para compartilhar:

A Rumo reportou lucro líquido ajustado de R$ 794 milhões no terceiro trimestre de 2024. O melhor resultado trimestral na história da companhia representa alta de 64,5% ante o mesmo período do ano passado. No critério não ajustado, a cifra cresceu 41,6%, para R$ 684 milhões.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 2,105 bilhões, crescimento anual de 22%. O aumento de margem de contribuição no trimestre, aliado a maiores volumes transportados, foram as alavancas de crescimento, segundo a companhia.

A margem Ebitda ajustada ficou em 59%, queda de 1,1 ponto porcentual ante o terceiro trimestre de 2023.

A receita operacional líquida, por sua vez, subiu 18,2% ano contra ano, somando R$ 3,752 bilhões. O avanço foi essencialmente na operação norte, que cresce 24%, impulsionado por maiores tarifas e volume transportado, afirma a Rumo no release de resultados.

A alavancagem financeira fechou setembro em 1,4 vez, redução em relação ao patamar de 1,5 vez registrado no trimestre imediatamente anterior.