Rumo está construtiva com exportação de milho e espera breve avanço em projeto de MT

SÃO PAULO (Reuters) – A Rumo, gigante do setor ferroviário, está “construtiva” com as perspectivas de exportação de milho do Brasil no segundo semestre, contando com uma safra maior do país e aumento da demanda de importadores que buscam preencher lacunas deixadas pela Ucrânia, disseram executivos nesta quinta-feira.

A companhia, que participa da movimentação de cerca de 30% de todos os volumes exportados de soja, farelo de soja e milho do Brasil, prevê um nível “bastante saudável” de embarques do cereal brasileiro, o que beneficia a empresa de logística ferroviária, disse o diretor comercial da Rumo, Pedro Palma, durante evento com investidores de sua controladora, a Cosan.





“Temos confiança no cenário de margens com market share…”, destacou ele, acrescentando que o uso das capacidades da Rumo tem impulso com a “normalização da safra” e da inflação do diesel para o transporte rodoviário, que concorre com o modal ferroviário.

A Rumo mostrou expectativa de produção da segunda safra em 78 milhões de toneladas (em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná), abaixo da previsão inicial por ocorrência de seca em áreas do Centro-Oeste, mas ainda 20 milhões acima do registrado no ano passado.

A companhia citou a maior disponibilidade da produção de milho do Sul, notadamente no Paraná, que deverá colher uma segunda safra recorde em 2022.

A exportação de milho das principais áreas de produção de segunda safra do país foi estimada pela Rumo em 31 milhões de toneladas, versus 18 milhões no ano passado, quando a seca e geadas ao sul afetaram as produtividades.

Umas das principais rotas de exportação de milho do Brasil é Santos, na qual a companhia responde por grande parte das cargas que chegam ao porto, lembrou o executivo.

MATO GROSSO

Para ampliar os negócios, a Rumo foca na chamada Ferrovia de Integração Estadual de Mato Grosso, que será construída em regime de autorização pela empresa.

O presidente-executivo da Rumo, João Alberto Abreu, disse estar otimista com o início da obra, que depende agora da concessão de uma licença de instalação esperada para as “próximas semanas”.

A nova ferrovia vai partir de Rondonópolis (MT), onde a Rumo tem um terminal que se conecta com a Malha Paulista, já um corredor fundamental para o escoamento de produtos do agronegócio.

O primeiro trecho da ferrovia deverá ligar Rondonópolis até Campo Verde, e posteriormente o projeto é de que a estrada de ferro tenha como destino final Lucas do Rio Verde, no médio-norte mato-grossense.

Segundo Abreu, o projeto deverá ser implementado de forma modular para preservar a flexibilidade financeira da empresa.

(Por Roberto Samora)