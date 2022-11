Rumo diz que fluxo ferroviário de produtos a Paranaguá foi retomado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 11:53 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Rumo, que atua no transporte ferroviário de produtos para o Porto de Paranaguá, afirmou nesta quarta-feira que o fluxo de trens foi retomado após bloqueios na véspera por alagamentos e deslizamentos de terra em trecho da linha férrea.

A retomada do transporte ferroviário poderia dar algum alívio para as operações no porto, mas não muito, pois quase 80% das cargas chegam a Paranaguá por rodovia, cujo acesso está bloqueado por um deslizamento de terra nesta semana.

“A concessionária (Rumo) informa que nesta quarta-feira (30) as operações ocorrem em direção ao Porto de Paranaguá, com algumas restrições sendo monitoradas”, disse a empresa de logística em nota, após ser procurada.

“Todos os locais estão sendo monitorados diariamente para garantir a segurança da operação ferroviária.”

A circulação de trens foi retomada na tarde de terça-feira e o fluxo segue normal, disse a assessoria de imprensa do porto.

Segundo o porto, os principais produtos que chegam de ferrovia são açúcar, soja, milho e farelos. Mas o açúcar é o principal produto transportado em vagões.

(Por Roberto Samora)

