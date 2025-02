Rumo: capex soma R$ 1,9 bi no 4º trimestre de 2024; 56,6% acima

O investimento total da Rumo somou R$ 1,912 bilhão no quarto trimestre de 2024, 56,6% acima do aportado em igual período de 2023. Entre janeiro e dezembro, o capex totalizou R$ 5,523 bilhões, alta anual de 47,8%, em linha com as projeções da companhia.

No acumulado de 2024, o capex recorrente somou R$ 1,776 bilhão, alta de 24% ano contra ano, com reforços principalmente em manutenção de via e rodante. O investimento de expansão, desconsiderando a expansão da Rumo no Mato Grosso, atingiu R$ 2,043 bilhões, 6,9% acima de 2023, com foco em obras na Malha Paulista e aumento de capacidade, segundo o release de resultados.

O avanço do Projeto de Extensão da Rumo no Mato Grosso foi um dos destaques de 2024, marcado pelo pico de mobilização a partir do terceiro trimestre e pela intensificação das obras. O projeto encerrou o ano com um investimento total de R$ 1,703 bilhão ante R$ 393 milhões em 2023.

Para 2025, a Rumo prevê um capex entre R$ 8,1 bilhões e R$ 8,7 bilhões, segundo o guidance anunciado um pouco antes do balanço do quarto trimestre de 2024.