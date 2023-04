Rumo anuncia distribuição de R$122,3 mi em dividendos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 20:44 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A empresa de logística Rumo anunciou a distribuição de 122,3 milhões de reais em dividendos aos acionistas em comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira.







Os proventos correspondem a 25% do lucro líquido ajustado da companhia no exercício do ano passado e seu depósito ocorrerá em até 60 dias a partir do anúncio da distribuição, acrescentou o comunicado. A empresa não divulgou o valor por ação.

A Rumo informou que os dividendos terão como base de cálculo a posição acionária desta quarta-feira e a partir de 20 de abril as ações da companhia serão negociadas “ex-dividendos”.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

