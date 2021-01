Ruim pros dois: Coritiba e Athletico-PR fazem clássico sem gols no Couto Pereira Marcador de 0 a 0 mantém Verdão na lanterna do Brasileirão e faz com que Furacão veja vaga na Libertadores ficar mais longe

Se existia um resultado que não interessava para Coritiba ou Athletico-PR no clássico desse sábado (9) pelo Brasileirão era o empate. Porém, diante de um desempenho tecnicamente fraco dos dois lados, a bola não balançou as redes no Couto Pereira em marcador que manteve o Coxa em último lugar com 22 pontos e o Rubro-Negro na 10ª posição com 38 unidades conquistadas.

COXA COMEÇA MELHOR

Em um Atletiba que começou de maneira menos intensa do que a necessidade de vencer sugeria aos dois lados, quem conseguia ter maior lucidez com a bola nos pés e levar algum perigo para a meta defendida por Santos era o Coritiba.

Nas batidas de Robson e Sarrafiore, o arqueiro do Furacão foi exigido tanto com um tapa por cima do travessão como em uma bonita ponte onde espalmou de perna esquerda pela linha de fundo. Enquanto isso, Wilson praticamente não trabalhava e assim ficou durante toda a etapa inicial.

Clássico Atletiba no Couto Pereira (Divulgação/Coritiba)

COMANDO, MAS COM POUCAS CHANCES

A volta da etapa complementar seguia tendo os anfitriões como o time mais eficiente na sua ideia de fazer uma transição rápida e que explorasse bastante as investidas, principalmente, de Cerutti nas costas de Abner Vinícius.

Porém, até a metade do segundo tempo, a grande chance acabou vindo de um erro no setor oposto onde a roubada de bola que caiu nos pés de Robson teve o camisa 30 batendo forte na bola e acertando a trave esquerda de Santos.

DESTINO INEVITÁVEL

A reta final do confronto onde a necessidade de vitória poderia incentivar as partes a serem mais cuidadosas na criação da jogadas fez com que o Coritiba tentasse, à sua maneira, uma pressão final na busca do gol que mudaria o cenário do clássico. Entretanto, apesar dos esforços, da mesma maneira que a partida começou, ela terminou no Alto da Glória: sem gols.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 0 ATHLETICO-PR – 29ª RODADA DO BRASILEIRO

​

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data e horário: 9 de janeiro de 2021, às 19h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (CBF-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (CBF-MG) e Marcus Vinicius Gomes (CBF-MG)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (CBF-PE)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Robson, Guilherme Biro (COR) / Léo Cittadini (CAP)

CORITIBA (Técnico: Júlio Sérgio*)



Wilson; Mailton, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro (Natanael, aos 21’/2°T); Nathan Silva, Hugo Moura (Ramon Martínez, aos 28’/2°T), e Sarrafiore (Neilton, aos 28’/2°T); Cerutti, Robson e Ricardo Oliveira (Pablo Thomaz, aos 18’/2°T).

*=Gustavo Morínigo não teve seu nome publicado no BID

ATHLETICO-PR (Técnico: Paulo Autuori)



Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Lucho (Christian, no intervalo), Léo Cittadini e Fernando Canesin (Bruno Leite, aos 35’/2°T); Carlos Eduardo (Jadson, aos 26’/2°T) e Bissoli (Walter, aos 14’/2°T).

