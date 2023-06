Rui Costa confirma que Lula mandou Caixa suspender cobrança do Pix para pessoas jurídicas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:12 Compartilhe

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta terça-feira, 20, a jornalistas que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mandou a Caixa suspender a cobrança do Pix para pessoas jurídicas. A informação havia sido antecipada pela reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

“Vamos aguardar o retorno do presidente para avaliar essa medida, em que prazo e em que condições tomar. Isso será reavaliado”, disse o chefe da Casa Civil a jornalistas. “Foi pedido que suspendesse temporariamente, até o presidente estar de volta da Europa, na semana que vem, para que isso seja avaliado.”

Rui Costa relatou que conversou com a presidente da Caixa, Rita Serrano. “Ela me disse que todos os bancos já cobram essa taxa de pessoas jurídicas. O único banco que não cobrava era a Caixa, por questões técnicas, de tecnologia. Resolvida a questão da tecnologia, ela não esperava que tivesse essa repercussão da caixa em acompanhar todos os outros bancos”, contou o ministro.

De acordo com fontes do governo, a ordem de Lula se deu porque a presidente da Caixa não consultou a Casa Civil antes de anunciar a decisão. Na mais recente reunião ministerial, Lula disse claramente que qualquer mudança de rumos ou novas medidas precisam passar pelo crivo do Palácio do Planalto.

O início da cobrança a sobre o Pix de PJs fora comunicada antecipadamente pela Caixa. Na segunda-feira, contudo, deputados bolsonaristas usaram a informação para criticar o governo.

