Rui Costa: Anúncio da S&P confirma que retomamos o rumo do crescimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/06/2023 - 22:21 Compartilhe

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentou nesta quarta-feira, 14, que o anúncio da S&P Global, que revisou a perspectiva de estável para positiva no rating BB- para o Brasil, confirma que o País retomou o rumo do crescimento. “A elevação da perspectiva do Brasil para positiva pela agência de classificação de risco S&P confirma que retomamos o rumo do crescimento. É nítida a confiança crescente do mundo em nosso país. Temos compromisso com a economia e com a vida de todos os brasileiros”, afirmou o ministro em publicação no Twitter.

A decisão da agência de rating também foi comemorada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. “Mais um dia fazendo o L! A agência de risco S&P alterou hoje a percepção do rating do Brasil de estável para positiva e o dólar despencou para R$ 4,80! Não é mágica, é trabalho pesado construindo uma política fiscal que atrai investimentos. É só o começo!”, publicou no Twitter.

O relator do projeto do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o marco fiscal dá segurança jurídica para quem investir. “Quando você tem a segurança jurídica, é lógico que sua nota vai aumentar. … Isso deve ser um item, o marco fiscal, mas tem outras coisas”, postou o senador nas redes sociais. Omar comparou a possível melhora na classificação e a discussão da regra fiscal com uma “aprovação na escola”: “Não adianta passar em três disciplinas e ser reprovado em quatro”, declarou ele.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias