Rui Costa adverte sobre ‘falsa expectativa’ de que Voa Brasil resolverá preço das passagens

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na manhã desta quinta-feira, 21, que apesar da importância do programa Voa Brasil, não se pode criar a “falsa expectativa” de que ele resolverá o custo das passagens aéreas de forma geral no Brasil. Segundo o ministro, está sendo discutido com as companhias soluções para temas como o preço do combustível e o excesso de judicialização para, aí sim, resolver o preço das passagens.

“O programa tem uma finalidade que é estimular o uso para pessoas que nunca usaram aviação ou usam raramente, e de alguma forma para público segmentado, como aposentados. O programa não tem a função de criar a falsa expectativa de que isso é para resolver o problema do custo da passagem no Brasil”, disse Rui Costa, em entrevista à TV Brasil.

A data de lançamento do Voa Brasil não foi divulgada, segundo Rui Costa. O responsável pelo projeto, Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, pretende dar início formal ao projeto “o quanto antes”.

