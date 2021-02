Rueda vai ao CT e se reúne com líderes do elenco do Santos Presidente conversou com o elenco sobre o atraso nos salários e reta final do Brasileirão

O presidente Andrés Rueda esteve no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e se reuniu com os líderes do elenco do Santos para uma conversa sobre o momento do clube. Além do presidente, participaram do encontro o vice, José Carlos de Oliveira, e os membros do CG José Renato Quaresma e Vitor Sion.

Na conversa, o presidente procurou dar forças para o elenco para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos ainda terá quatro jogos para disputar, três deles na Vila Belmiro, e está na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2021. O Peixe ocupa atualmente a 11ª colocação na classificação, com 47 pontos.

Andrés Rueda também passou uma posição sobre o atraso no pagamento dos salários de janeiro. O presidente apresentou aos atletas a real situação financeira do clube e as medidas que a nova diretoria pretende adotar para acertar as pendências e evitar futuros atrasos.

Durante a gestão de José Carlos Peres, a maior reclamação do elenco santista era a falta de comunicação com a diretoria do clube. Muitos atletas reclamaram publicamente dos atrasos salarias. A gestão de Andrés Rueda pretende mudar a relação com os atletas. O próprio presidente admitiu os atrasos no salário nesta semana, mas destacou o diálogo com os jogadores.

No começo da semana, Andrés Rueda também apresentou a situação financeira do clube em reunião do Conselho Deliberativo. O Santos precisa cortar a folha salarial e já descartou grandes contratações.

