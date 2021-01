Rueda explica critério de distribuição de convites para final da Libertadores Santos terá direito a 150 convites para a partida do próximo dia 30 diante do Palmeiras

Santos e Palmeiras se enfrentam no dia 30 de janeiro, às 17 horas, no Maracanã pela grande final da Copa Libertadores. As equipes paulistas poderão convidar 150 pessoas para assistirem a partida no Rio de Janeiro. O presidente Andrés Rueda explicou os critérios para a distribuição dos convites, que gerou polêmica em redes sociais e grupos de whats app de conselheiros e torcedores.

– Não é um número grande e procuramos uma maneira mais justa para abranger as várias áreas que interagem com o Clube. Cada área vai definir o critério de distribuição – afirmou o presidente Andrés Rueda.

Os convites serão distribuídos da seguinte forma: 45 serão destinados a família dos atletas e da comissão técnica; 30 para o Comitê de Gestão e seus convidados; 30 para o Conselho Deliberativo; 15 para autoridades e patrocinadores; 25 para sócios e 5 para funcionários do Clube.

Além das pessoas que atuam dentro do clube, vinte e cinco sócio torcedores terão a chance de assistir o duelo. Contudo, os critérios para a distribuição dos ingressos para os sócios ainda não foram revelados. O confronto acontece com portões fechados para a torcida devido a pandemia.

Andrés Rueda ainda se mostrou preocupado com possíveis aglomerações ao redor da Vila Belmiro no dia 30 de janeiro. Na última sexta-feira (16), o presidente do clube, Andres Rueda, se encontrou o prefeito Rogério Santos, para discutir medidas que podem ser adotadas no dia da decisão.

