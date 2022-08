Rueda exalta Soteldo e não vê riscos para administrar fora do campo

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 9:29 Compartilhe

A contratação do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo por empréstimo do Tigres, do México, viralizou nas redes sociais. Com vídeos criativos, os torcedores do Peixe ficaram entusiasmados com o retorno do jogador.

Mas, internamente, Soteldo não foi unanimidade no clube. Em fevereiro, o presidente Andres Rueda, em participação ao Santoscast, chegou a dizer não tinha interesse em trazer o jogador de volta para Vila Belmiro por questões “comportamentais”.

“Agora que o Soteldo já tem time, eu me sinto até mais confortável de falar. O pessoal conhece a parte de fora, não a parte de dentro. O CG não entra no mérito esportivo, mas comportamental. Eu, pessoalmente, não queria o Soteldo no Santos, não importa o porquê. Não acho que o perfil dele… É mais do que o drible e o que faz em campo e precisa ser analisado”, disse Rueda.

Mas a situação mudou de figura. O cartola santista viu a contratação de Soteldo como uma grande oportunidade. O venezuelano é considerado o grande reforço da gestão do presidente Andres Rueda. Ele chega para assumir a camisa 10, deixada por Ricardo Goulart recentemente.

Uma das polêmicas aconteceu próximo de deixar o Alviengro. O jogador ganhou uma folga da diretoria após um confronto na Venezuela. O jogador, porém, alegou dificuldade de voos pela pandemia do coronavírus e só chegou no Brasil duas semanas depois.

Em outubro de 2020, Soteldo viveu uma polêmica com o meia-atacante Ivonei, à época, no Peixe. O Santos aplicou uma punição administrativa em ambos por atrasaram na reapresentação em Goiânia. O técnico santista na oportunidade era Cuca.

O atraso ocorreu no dia em que o Santos chegou em Goiânia, onde venceu o Goiás por 3 a 2. O elenco foi liberado pela comissão técnica e os dois atletas se atrasaram na reapresentação. Ivonei, porém, conta uma versão um pouco diferente.

Rueda, porém, vê essas situações como “natural” pela idade e acredita que seja possível administrar os problemas extracampo. Soteldo chegará ao Brasil no sábado, por volta das 6h (manhã), no Aeroporto de Guarulhos.

“Até pela questão da idade. Eu brinquei, trouxe (problemas) como qualquer moleque naquela idade traz problemas. Mas não é nada que não seja impossível de administrar. Ele é um excelente jogador, identificado com o Santos e a torcida, e estou muito contente dele estar voltando”.

O meia-atacante chegou ao País na manhã deste sábado, e foi recepcionado com muita festa pela torcida no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos.

