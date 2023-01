Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 22:19 Compartilhe





O presidente Andres Rueda confirmou o início das obras para a nova Vila Belmiro já no próximo semestre de 2023. Em entrevista ao programa “Donos da Bola”, da TV Bandeirantes, o mandatário afirmou que está em contato com a prefeitura para liberações e, de fato, iniciar a reforma.

Vale destacar que os sócios do Santos aprovaram por ampla maioria a parceria com a WTorre para a construção da nova Arena do clube, em dezembro de 2022. Participaram da votação 4.789 sócios e o ‘sim’ teve 97,56% dos votos (4.672 votos).

“A Arena foi aprovada pelo Conselho e pela Assembleia. O nosso parceiro está afinando o projeto e, em paralelo, estamos ajustando contrato e também as liberações com a prefeitura. Acredito que no último trimestre deste ano a gente começa a fazer a obra”, disse Rueda.





A WTorre deixou claro que o estádio vai pertencer 100% ao Santos e que os valores para construção do estádio serão levantados com vendas de cadeiras cativas e camarotes, além do investimento financeiro da própria WTorre. O Peixe, por sua vez, não colocaria dinheiro para construção.

O custo total previsto para o estádio é de R$ 300 milhões e a concessão para a WTorre por 30 anos. Com cerca de R$ 200 milhões antecipados, como foi explicado acima (vendas de cadeiras e camarotes), a empresa informou que há um acordo encaminhado com instituições financeiras para o financiamento de R$ 100 milhões.

“O Santos não coloca nada de dinheiro e o parceiro é a própria empresa que fez o Allianz Parque. A gente procurou, esse negócio de obra é complicado, então fomos atrás de alguém que já tenha feito algo parecido e que tivesse experiência com isso”, completou o cartola alvinegro.

