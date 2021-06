Rueda acredita que final da novela será bom para Kaio Jorge e para o Santos Atacante tem contrato apenas até o final do ano e renovação está travada, mas discurso do presidente aponta para uma transferência na metade do ano

O presidente do Santos, Andres Rueda, abriu o jogo sobre o caso Kaio Jorge em entrevista à TV Santa Cecília. O atacante está com o contrato perto do fim e não deve renovar com o clube. A negociação emperrada não atrapalha o bom desempenho do camisa 9 do Peixe, que é o artilheiro da equipe na temporada com seis gols.

– Acho que final vai ser bom para o Kaio Jorge e para o Santos. Nós entendemos ele e ele o Santos. Situação ideal seria ficar cinco anos com a gente, mas é nítida a vontade de jogar fora e temos que respeitar, desde que seja respeitado tudo que Santos fez pelo jogador – afirmou Rueda a TV Santa Cecília.

Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça, mas se sente pronto para atuar na Europa. O vínculo termina em dezembro e ele poderia assinar um pré-contrato em julho, mas o jogador deve ser vendido no meio do ano, permitindo ao Santos assim receber algum valor por ele, que pode ser o roteiro desenhado pela resposta de Andres Rueda.

E MAIS:

Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores. O atacante acumula convocações para Seleção de Base e estreou no profissional do Santos com 16 anos, se tornando o sexto garoto mais jovem a vestir a camisa do Alvinegro.

Nas últimas semanas. Kaio Jorge foi colocado na mira de Chelsea, Arsenal e Inter de Milão pelo site inglês The Sun. O atleta ainda foi alvo de elogios de Neymar que acredita que o Menino da Vila terá sucesso da Europa. Com 19 anos, o atacante tem vínculo com o Santos até dezembro de 2021.

E MAIS:

Veja também