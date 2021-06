Rudy Gobert, do Jazz, é eleito ‘Jogador Defensivo’ do ano pela 3ª vez na carreira

O pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz, foi eleito na noite de quarta-feira o “Jogador Defensivo” da temporada 2020-2021 da NBA. Com o prêmio, o atleta francês se torna o quarto jogador na história da liga americana de basquete a conquistar três vezes o prêmio.

Ele fez 464 pontos no total e derrotou na disputa o armador Ben Simmons (287), do Philadelphia 76ers, e o ala-pivô Draymond Green (76), do Golden State Warriors, segundo e terceiro colocados respectivamente. No ano passado, o vencedor foi o astro grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

No vestiário da franquia de Salt Lake City, Gobert recebeu o troféu dos seus companheiros e falou sobre a conquista. “Tenho uma organização, uma comissão técnica, meus companheiros de equipe que acreditam em mim todas as noites e eu devolvo a eles essa confiança e fazemos isso juntos”, disse o pivô.

Na atual temporada, Rudy Gobert teve médias de 14,3 pontos, 13,5 rebotes, 1,3 assistências e 2,7 tocos, em 71 partidas disputadas. O Utah Jazz fechou a temporada regular na liderança da Conferência Oeste, com a melhor campanha no geral, e está disputando as semifinais do Oeste contra o Los Angeles Clippers, vencendo a série melhor de sete até aqui por 1 a 0.

