Rüdiger é suspenso por seis jogos por expulsão na final da Copa do Rei

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sancionou nesta terça-feira (29) o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger com uma suspensão de seis jogos pela expulsão na final da Copa do Rei, enquanto puniu Lucas Vázquez com dois jogos e anulou o cartão vermelho mostrado pelo árbitro ao inglês Jude Bellingham.

Como sua conduta é considerada grave, Rüdiger cumprirá a suspensão nas próximas seis partidas, as cinco restantes até o fim do Campeonato Espanhol e a primeira da próxima temporada.

Rüdiger, que foi substituído aos 111 minutos pelo brasileiro Endrick, foi expulso nos minutos finais da prorrogação por insultar e atirar objetos no árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Além disso, o alemão teve que ser contido pelos companheiros de equipe quando insultava e se dirigia ao árbitro.

Um comportamento condenado na Espanha e na Alemanha. O diretor esportivo da ‘Mannschaft’, Rudi Völler, disse que o jogador “devia mudar” e que esse tipo de incidente não pode mais acontecer.

O ex-jogador do Chelsea pediu desculpas por sua atitude em relação ao árbitro. “Não há desculpa para o meu comportamento. Cometi um erro antes do apito final. Peço desculpas novamente ao árbitro e a todos que decepcionei”, declarou Rüdiger nas redes sociais no domingo.

Ciente da gravidade da suspensão, o zagueiro foi operado no joelho esquerdo nesta terça-feira.

“Ele passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje para tratar de uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda”, disse o comunicado do clube, que não especificou por quanto tempo ele ficará afastado.

A Federação Espanhola também suspendeu o lateral espanhol Lucas Vázquez, que também foi expulso, por duas partidas, que ele cumprirá apenas na Copa do Rei.

O cartão vermelho de Bellingham foi anulado pelo comitê disciplinar, que decidiu que não havia evidências de comportamento “agressivo” em relação ao árbitro.

