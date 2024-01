Rublev vence Thiago Wild no super-tie break do 5º set no Aberto da Austrália

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/01/2024 - 9:02 Para compartilhar:

O número 5 do mundo, o russo Andrey Rublev, teve que batalhar até o super tie-break do quinto set na primeira rodada do Aberto da Austrália para vencer o brasileiro Thiago Seyboth Wild (78º) neste domingo (14).

Rublev, que chegou a ter uma vantagem de dois sets sobre o brasileiro, acabou se classificando para a segunda fase após vencer por 7-5, 6-4, 3-6, 4-6 e 7-6 (10/6) em 3 horas e 42 minutos de jogo.

Thiago Wild esteve, portanto, perto de protagonizar uma grande surpresa no Grand Slam. No ano passado ele já havia eliminado outro russo, o número 3 do mundo Daniil Medvedev, na primeira rodada de Roland Garros, e também em cinco sets.

“Não vou esquecer este jogo, isso é certo”, disse Rublev, aliviado, que disputou as quartas de final em Melbourne há um ano.

Na segunda fase Andrey Rublev enfrentará o americano Christopher Eubanks ou o japonês Taro Daniel.

