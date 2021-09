Rublev vence Schwartzman pela Laver Cup Andrey Rublev venceu grande partida contra Diego Schwartzman na noite dessa sexta-feira (24) em Boston nos Estados Unidos.

Uma outra grande partida em Boston, Andrey Rublev venceu o duelo contra Diego Schwartzman com parciais de 4-6 6-3 11-9 dando a terceira vitória ao time Europa, nessa noite. Ele começou atrás na partida, mas se estabilizou e mudou o jogo.

Rublev começou melhor na partida, abrindo 2-0, enquanto o adversário tinha dificuldades para sacar, mas Diego quebrou de volta e abriu 3-2. Diego até salvou chances de quebra quando sacava em 3-3, mas depois, quebrou o Rublev, derrotando o russo por 6-4 no primeiro set.

Com uma quadra mais lenta, o russo tinha que ter mais paciência nos pontos, e assim voltou no segundo set. Quebrou o saque logo no primeiro game do argentino no segundo set, abriu 3-0. Chegou a ser quebrado de volta no sétimo game, mas não deixou se abater, quebrou novamente e finalizou em 6-3.

O tie-break foi bem equilibrado, de início à fim. Diego chegou a ter 8-5 na parcial, mas o Russo virou para 9-8 e fez dupla falta no match point, mas no 10-9, eles protagonizaram grande ponto, vencido pelo russo que finalizou o match tie-break por 11-9.

A última partida da noite é o duelo de duplas: John Isner/Denis Shapovalov x Mateo Berrettini/Alexander Zverev. Os duelos do sábado ainda não foram divulgados.

