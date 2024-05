05/05/24 - 15:54min

Associação de Árbitros decide ir ao STJD por conta de declarações de dirigente do Flamengo e Felipe Melo

A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) comunicou que pedirá a punição de Bruno Spindel, Diretor Executivo do Flamengo, e Felipe Melo, zagueiro do Fluminense. Ambos os personagens reclamaram das arbitragens de...