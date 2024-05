Rublev perde para italiano Matteo Arnaldi e cai na 3ª rodada de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

Surpresa em Paris: o tenista russo Andrey Rublev, número 6 do mundo, foi eliminado na terceira rodada de Roland Garros ao ser derrotado pelo italiano Matteo Arnaldi (35º) nesta sexta-feira (31).

Arnaldi fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (8-6), 6-2 e 6-4, em duas horas e 33 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

Rublev, atual campeão do Masters 1000 de Madri, cometeu muitos erros e se mostrou irritado em várias ocasiões na partida.

“Estou profundamente decepcionado comigo mesmo, com como me comportei e como joguei”, lamentou o russo em entrevista coletiva após a partida. “Não me lembro de ter me comportado tão mal em um Grand Slam”.

“Meu comportamento me derrubou, dei margem para Matteo e ele voou em um terceiro set incrível. Já era tarde demais para reagir”, concluiu.

No tie break da primeira parcial, Rublev desperdiçou um set point que fez Arnaldi crescer no jogo.

“Vencer o primeiro set me deu muita confiança em um jogo que eu não era o favorito. Com certeza ele não jogou o seu melhor tênis, mas meu plano tático funcionou muito bem”, declarou o italiano ao final do duelo.

Assim como no ano passado, Rublev se despede do torneio em seu terceiro jogo, enquanto Arnaldi, que avança às oitavas de final, iguala seu melhor resultado em um Grand Slam, depois de alcançar essa mesma fase no US Open do ano passado, quando foi derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz.

dam/pm/cb/aa