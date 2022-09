Rublev despacha Norrie vai às quartas de final do US Open

O tenista russo Andrey Rublev derrotou nesta segunda-feira o britânico Cameron Norrie e se classificou para as quartas de final do US Open.







Rublev, número 11 do ranking da ATP, fechou o jogo em 3 sets a 0, com um triplo 6-4, em pouco mais de duas horas de partida.

O russo mostrou um jogo eficiente contra Norrie, que viveu um dia incomum e cometeu muitos erros não forçados (35).

O britânico, campeão do Masters 1000 de Indian Wells em 2021, até teve uma breve reação no terceiro set, depois de perder a cabeça e quebrar sua raquete.

Norrie conseguiu uma quebra e ficou com 4-3 no placar, mas Rublev resistiu e conseguiu finalmente fechar o jogo para chegar pela terceira vez às quartas de final do US Open.

O próximo adversário do russo sairá do confronto entre o espanhol Rafael Nadal e o americano Francis Tiafoe

