O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou neste domingo (2) o Canal do Panamá, cujo controle o presidente Donald Trump deseja retomar, alegando que a via estaria sob a influência da China, constatou a AFP.

Rubio foi ao centro de controle das esclusas de Miraflores, no Pacífico, na Cidade do Panamá, onde foi recebido pelo administrador da via interoceânica, Ricaurte Vásquez.

mis-sct/arm/ic