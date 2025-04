Rubio viaja a Paris para negociações sobre guerra na Ucrânia

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, participará nesta quarta-feira (16) em Paris de negociações com representantes europeus sobre o fim da guerra na Ucrânia, informou seu gabinete em um comunicado.

Rubio viaja com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, para negociações que visam “acabar com a guerra entre Ucrânia e Rússia e acabar com a carnificina”, afirma o comunicado.

Os diálogos, uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir um cessar-fogo geral entre Kiev e Moscou, não tiveram sucesso até o momento.

A Rússia atacou a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, no domingo, um bombardeou que matou pelo menos 35 civis.

Witkoff, no entanto, afirmou na segunda-feira, três dias após um novo encontro com o presidente russo Vladimir Putin, que as conversas estão a ponto de obter avanços.

