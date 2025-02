Rubio adverte Panamá sobre ‘medidas’ dos EUA se não houver ‘mudanças imediatas’ no canal (funcionário dos EUA)

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, advertiu neste domingo (2) o presidente panamenho de que os Estados Unidos tomarão medidas caso não sejam feitas “mudanças imediatas” no Canal do Panamá, alegando que houve violação do tratado de transferência.

Ao se reunir com o presidente José Raúl Mulino, Rubio “deixou claro que esse ‘status quo’ é inaceitável e que, na ausência de mudanças imediatas, os Estados Unidos tomariam as medidas necessárias para proteger seus direitos sob o tratado”, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

