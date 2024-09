Rubinho Nunes declara apoio a Marçal e deixa campanha de Nunes; União Brasil anuncia retaliação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2024 - 22:55 Para compartilhar:

O vereador Rubinho Nunes (União Brasil) disse neste sábado, 31, que decidiu deixar a campanha do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para apoiar a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) a prefeito de São Paulo. O anúncio foi feito em um vídeo ao lado de Marçal e publicado nas redes sociais.

“O Marçal hoje está sofrendo uma perseguição do sistema, defende as mesmas bandeiras que eu e enfrenta os mesmos inimigos que eu. Eu tenho uma identificação político-ideológica muito grande com ele”, disse Rubinho ao Estadão. “Eu acho o Ricardo um cara legal, uma pessoa bacana. Só que ele está cercado de muitos tucanos em volta dele. Isso acaba tornando a gestão excessivamente tucana, o que me desagrada bastante. São Paulo precisa de um choque de gestão”, afirmou.

Presidente do União Brasil em São Paulo, Milton Leite afirmou em nota que o vereador não receberá mais recursos do partido, será excluído da propaganda eleitoral no rádio e na televisão e pode até enfrentar um processo de expulsão da legenda. “O União Brasil tem o compromisso de apoiar o prefeito Ricardo Nunes e os candidatos que estiverem em discordância sofrerão as consequências”, disse.

O movimento de Rubinho ocorre após o crescimento de Marçal nas pesquisas eleitorais. Tanto o Datafolha como a Quaest apontam que o candidato do PRTB está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) e o próprio Nunes na liderança da disputa.

“Rubinho Nunes é um entre 520 candidatos da coligação de apoio ao prefeito Ricardo Nunes. A traição dele, de seguir Joice Hasselmann, não afeta nossa campanha”, disse nota enviada pela assessoria de imprensa da campanha de Ricardo Nunes.

O prefeito chegou a gravar um vídeo em apoio a Hasselmann, candidata a vereadora, mas voltou atrás diante da repercussão negativa entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela, então, declarou apoio a Marçal.

Rubinho é um dos vereadores mais próximos de Milton Leite, que também preside a Câmara Municipal. Ele é cotado para ser o sucessor de Leite na presidência do Legislativo paulistano. A possibilidade foi mencionada por Marçal. “É o próximo prefeito de São Paulo e o nosso… será que ele vai ser o presidente da Câmara? Será?”, disse o influenciador no vídeo. “É vocês que vão dizer”, respondeu Rubinho.

Parte da retaliação do União Brasil contra o vereador será inócua. Embora afirme que ele perderá acesso aos recursos dos fundo eleitoral, o partido já repassou R$ 500 mil para a campanha de Rubinho Nunes. O valor corresponde a 10,4% do limite de gastos de R$ 4,7 milhões instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Vereador propôs CPI contra padre Júlio Lancellotti

Rubinho Nunes foi o vereador que propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o padre Júlio Lancellotti e também projeto de lei que previa multa de R$ 17 mil para quem doasse marmitas para pessoas em situação de rua sem autorização da Prefeitura.

Após repercussão negativa, a tramitação do projeto foi suspensa.